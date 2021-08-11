Жительницу Воронежской области будут судить за сбитого пешехода

Следствие завершило расследование уголовного дела, фигуранткой которого проходит 20-летняя жительница Бобровского района. Девушка, не имея прав, села за руль автомобиля «Хендай Элантра», который ей доверил муж для обучения вождению. Сам он находился на пассажирском сидении.

Двигаясь по улице села Коршево, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на 25-летнего пешехода, идущего по обочине дороги. Посадив пострадавшего в салон машины, супруги доставили его к себе домой, а затем позвонили его родственникам. Прибыв на место родственники пострадавшего пешехода приняли решение обратиться в больницу. И не зря: у молодого человека диагностировали перелом ноги и ребер, что привело к пневмотораксу. Назначенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью тяжким.

- В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что села за руль, чтобы супруг научил ее вождению, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и оно направлено на рассмотрение в Бобровский районный суд.