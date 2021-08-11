В Воронеже стали известны пять мест работы, на которых можно получать более 100 тысяч рублей в месяц

За хорошее знание специализированных программ готовы платить большие деньги. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во времена Советского Союза дети мечтали быть космонавтами. Сегодня, чтобы достойно содержать семью, нужно лелеять более прагматичные планы. К примеру, выучиться на программиста.

О том, что такие знания очень пригодятся в жизни, свидетельствуют данные фирм по подбору кадров. Аналитики Superjob, к примеру, составили ТОП-5 самых денежных вакансий Воронежа в августе. И весь его без исключения заняли предложения работы именно программистам.

Лидирует предложение 200 тыс. рублей в месяц. Такие деньги готовы платить frontend-разработчику. Можно работать и удаленно, и в офисе.

На втором месте с зарплатой от 130 тысяч рублей в месяц вакансия программиста «1С» с опытом работы от трех лет и знанием платформы «1С» 8.3. К тому же работодатель обещает премии и профессиональный рост.

На третьем – flutter-разработчик с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей. Он должен переводить мобильные приложения для мобильных устройств под ОС Android и IOS на Flutter и разрабатывать новые функции приложений. Бонусом обещают разнообразные корпоративные мероприятия, просторный офис и частичную компенсацию парковки.

Такую же зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц обещают программисту «1С». Работодатель также гарантирует доставку сотрудников корпоративным транспортом и наличие парковочных мест у офиса.

Замыкает ТОП-5 вакансия HR-менеджера в IT компанию. Ему готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. В качестве бонусов от работодателя − смузи-бар, комната концентрации, проценты от зарплаты закрытой вакансии, бесплатные курсы, обучение и возможность гибкого графика.