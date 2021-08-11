Воронежская область за прошедшие сутки упала на 27 место в России по числу выздоровевших от «ковида»

Отрицательные тесты на коронавирус за прошедшие сутки получили только 188 жителей Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном оперативном штабе рассказали о числе выздоровевших от коронавируса за последние сутки. Справились с «ковидом» на этот раз 188 наших земляков. Всего за время эпидемии выздоровели 99 103 жителя Воронежской области.

Сутками ранее победивших COVID-19 было значительно больше – 199. Откат вроде бы не очень резкий. Но на фоне других регионов России Воронежская область по этому самому благоприятному показателю выглядит совсем уж неважно. Наш регион – лишь 27-й, а ведь не так давно был в десятке лучших.

Напомним, за прошедшие сутки 465 человек заразились коронавирусом, 20 человек умерли от этой страшной болезни.