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Общество11 августа 2021 10:48

В Воронеже новое здание аэропорта может стоить 3,9 миллиарда рублей

Такова максимальная цена контракта
Олег КУЗНЕЦОВ
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Площадь перед аэропортом значительно расширят, на ней появятся еще 500 парковочных мест.

Площадь перед аэропортом значительно расширят, на ней появятся еще 500 парковочных мест.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже объявили торги на право строительство нового здания аэропорта для внутренних линий. Максимальную стоимость работ организаторы аукциона оценивают в 3,9 миллиарда рублей. Торги проводит «Авиасервис», управляющая компания воронежского аэропорта.

Сделать предстоит немало. Сначала нужно будет построить трехэтажное здание терминала с двумя телетрапами и сплошным остеклением площадью 19 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 1,5 миллиона пассажиров в год. Затем нужно будет расширить его вместимость до 2 млн. Оформить здание планируют в стилистике эпохи Петра I. Что выглядит логично, учитывая, что аэропорт носит имя первого русского императора. Также собираются расширить стоянку возле аэропорта еще на 500 парковочных мест.

В то же время «Администрация гражданских аэропортов» объявила тендер на реконструкцию аэропорта в Воронеже. Максимальная цена контракта — 550,6 млн рублей. Нужно будет удлинить взлетно-посадочные полосы, оборудовать кабельные переходы и ограждение по периметру, установить светосигнальное оборудование и объекты радиотехнического обеспечения полетов. А еще перед подрядчиком поставят задачу восстановить лес на месте вырубленного в ходе реконструкции. На этот аукцион можно подавать первую часть заявки до 20 августа, вторую – до 26 августа. А все работы нужно будет завершить до 1 ноября 2022 года.

Напомним, торги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы воронежского аэропорта выиграла саранская компания «Русстройком». Фирма из Мордовии выполнит эту работу за 472,8 млн рублей.