«В ритме жизни»: танцевальные опен-эйры воронежских пенсионеров собирают десятки горожан

Воронежский ансамбль «Ритмы планеты», объединивший 30 представителей серебряного возраста, существует только три года. Несмотря на это, участники танцевального коллектива уже являются лауреатами нескольких всероссийских конкурсов и фестивалей. Костяк дружной творческой семьи тех, кому за 65, сложился в 2018 году. Тогда идея создания танцевального объединения зародилась в отделении соцзащиты Ленинского района, сотрудники которого одними из первых в Воронеже начали организовывать досуг и переобучение пенсионеров.

Этим летом участники ансамбля решили реализовать собственный проект. Он вылился в целую серию танцевальных опен-эйров, которые проходили в парковых зонах города. Люди преклонного возраста поддержали проект, ведь именно танцы помогают поддержать идею активного долголетия и популяризовать активный образ жизни. К тому же в период пандемии и продолжающихся вынужденных ограничений открытые площадки – прекрасная возможность для артистов оттачивать свое мастерство.

Полгода назад художественный руководитель танцевального коллектива Светлана Рыбникова и его участники столкнулись с проблемой: не хватало костюмов для выступлений. За поддержкой они обратились к депутату Государственной Думы Сергею Чижову (фракция «Единая Россия»). В рамках работы с обращениями граждан парламентарию удалось добиться распределения бюджетных средств на сценическую «экипировку» для коллектива.

Сегодня у ансамбля «Ритмы планеты» достаточно обширный репертуар: 20 танцев народов мира и любимые русские. Творческий коллектив пенсионеров известен за пределами Воронежской области. Представляет наш регион на всероссийских конкурсах, участвует в общегородских культурных мероприятиях. Также ведет волонтерскую деятельность, выступая с концертами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов напомнил, что Воронежская область активно принимает участие в реализации федерального проекта «Старшее поколение». Он направлен на решение трех основных задач: сохранение здоровья, обеспечение достойной жизни и активного участия в обществе людей преклонного возраста.

Наш регион в работе с пожилыми людьми можно назвать первопроходцем. В 2019-м он стал одним из первых участников пилотного внедрения системы долговременного ухода за представителями старшего поколения и инвалидами, а «Серебряные университеты» разной направленности, помогающие воронежским пенсионерам сохранять активность, появились вообще несколько лет назад. Они формировались при районных отделениях соцзащиты, как, к примеру, танцевальный коллектив «Ритмы планеты», участники которого разменяли шестой десяток.