В Воронежской области 15-летний водитель «Жигулей» сбил насмерть мужчину

44-летнего мужчину успели отвезти на скорой в больницу, но там он умер. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 10 августа, смертельное ДТП случилось в поселке Давыдовка Лискинского района. Около девяти часов вечера у дома № 152 по улице Карла Маркса 15-летний местный подросток, руливший «четверкой», ехал в сторону села Почепское. Он сбил пешехода. 44-летний местный житель перебегал дорогу не по правилам, хотя и в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. Мужчина получил тяжелые травмы. Его успели отвезти в больницу, но там он скончался.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, почему за рулем «Жигулей» оказался несовершеннолетний водитель.

- Всего 10 августа случилось 94 аварии, из них 62 – в Воронеже, 21 – в районах области, 11 – на федеральных трассах. В шести ДТП два человека погибли, четыре получили травмы, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области. – Оштрафованы 12 пьяных водителей и еще 30 проезжавших на красный свет.