Воспитанник воронежского футбола Александр Мануковский усилил молодежную команду «Факела»

Александр Мануковский. Фото: с сайта ФК "Факел"

Александр Мануковский, немало поигравший за «Факел», теперь будет выступать за молодежную команду клуба во втором дивизионе. В свои 36 лет он будет задействован как «дядька» для молодых игроков. Параллельно Александр учится на тренера. Так что это будет для него и продолжением карьеры в профессиональном футболе, и одновременно практическими занятиями. Руководя действиями юных партнеров по команде на поле, он будет осваивать теоретические знания, полученные на тренерских курсах.

В то же время пока неясно, кто займет место главного тренера «Факела-М». Напомним, после трех поражений на старте наставник «молодежки» Сергей Сопнев подал в отставку. Но это команду не встряхнуло – последовало четвертое поражение подряд. На этот раз в гостях уступили пензенскому «Зениту» - 1:2.