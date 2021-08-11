В Воронежской области пропали без вести трое мужчин

Андрея Перфильева ищут со 2 августа. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках трех мужчин.

51-летний Андрей Перфильев 2 августа уехал из дома в Новохоперске на черной Renault Fluence. С тех пор о нем ничего не известно. Мужчина намеревался отправиться в Бобров.

Приметы Андрея Перфильева: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы с сединой, зелено-голубые глаза. 2 августа был одет в белую рубашку, черные шорты, обут в серые шлепанцы.

Также поисковики сообщили об исчезновении 48-летнего Сергея Минаева. Мужчина ушел из дома в Воронеже 23 июля. С тех пор он не давал о себе знать.

Приметы Сергея Минаева: рост 183 сантиметра, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Во что был одет, неизвестно.

Сергей Минаев пропал 23 июля. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Третий пропавший – 45-летний житель Новой Усмани Виктор Гредякин. Он ушел из дома 1 августа. С тех пор о нем ничего не известно.

Приметы Виктора Гредякина: ростом 168 сантиметров, у него худощавый, русые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет, не сообщают.

Виктор Гредякин ушел из дома 1 августа. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто видел этих мужчин, просят срочно позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).