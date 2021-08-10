Воронежский Камерный театр поставит «Цветы для Элджернона»

Первой премьерой 28-го сезона в Камерном театре станет спектакль «Цветы для Элджернона». Ее ставят для малой сцены актеры Олег Луконин и Василий Шумский. - Замысел спектакля появился у меня еще в 2012 году, тогда, будучи студентом второго курса РГИСИ, я впервые прочитал этот рассказ, а затем и роман, но побоялся браться за такую серьезную работу, - признался автор идеи Олег Луконин, который исполнит роль Чарли. - Спустя несколько лет я получил возможность вернуться к этой идее. В ее литературной основе – именно рассказ и фрагменты из книги Дэниэла Киза «Элджернон, Чарли и я», в которой автор подробно говорит о создании рассказа и романа. Книгу я прочел относительно недавно, и благодаря этому в спектакле появился важный дополнительный персонаж - это сам Дэниэл Киз, которого играет Василий Шумский.

Дэниэл Киз - один из самых известных американских писателей-фантастов XX века, который постоянно размышлял о влиянии науки на повседневную жизнь, социальных проблемах общества и о психологии человеческой личности. В культовых «Цветах для Элджернона» эти темы тесно переплетаются и раскрываются в сложном и многогранном, но одновременно простом рассказе главного персонажа Чарли, который добровольно становится участником эксперимента по повышению уровня интеллекта.

Премьера назначена на 7 сентября.