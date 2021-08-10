В Воронежской области поезд столкнулся с «КамАЗом»

Под Воронежем поезд столкнулся с грузовиком. Авария произошла днем 10 августа на железнодорожном переезде, расположенном на 41 км перегона Хава - Перелешино.

- В 14.23 водитель «КамАЗа» грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд в момент, когда световая и звуковая сигнализация предупреждала о приближении грузового состава. Машинист подал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. -

На график движения других поездов происшествие не повлияло. Несмотря на то, что состав не сошел с рельсов, удалось избежать повреждения железнодорожной инфраструктуры, не пострадали локомотивная бригада и водитель автомобиля, в ведомстве призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и соблюдать правила дорожного движения.