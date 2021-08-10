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Происшествия10 августа 2021 18:15

Подрались в гостях: один воронежец избил другого на чужом празднике

Теперь ему грозит до 8 лет за нанесение тяжкого вреда
Ярослав ИВАНОВ
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Вечером 7 июля один воронежец довел другого до больничной койки. Драка произошла в гостях. Мужчины не были знакомы, пришли на торжественное мероприятие к друзьям. А когда напились, поругались. И 28-летний избил 25-летнего. В итоге, вечером следующего дня пострадавший обратился в больницу.

Когда дебошира задержали, он признался, что избил оппонента потому, что был в сильном опьянении.

Теперь ему придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до восьми лет заключения.