Подрались в гостях: один воронежец избил другого на чужом празднике

Вечером 7 июля один воронежец довел другого до больничной койки. Драка произошла в гостях. Мужчины не были знакомы, пришли на торжественное мероприятие к друзьям. А когда напились, поругались. И 28-летний избил 25-летнего. В итоге, вечером следующего дня пострадавший обратился в больницу.

Когда дебошира задержали, он признался, что избил оппонента потому, что был в сильном опьянении.

Теперь ему придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до восьми лет заключения.