Под Воронежем власти прокомментировали огромный провал в местном селе

Яму обещают засыпать к 1 сентября. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В администрации Новоусманского района рассказали, когда ликвидируют опасную яму в селе Михайловка на улице Комсомольской недалеко от дома № 10:

- Ее разрыли для ремонта изношенного участка водопровода длиной 200 метров, на эти цели выделили около полумиллиона рублей. Работы затянулись, были проблемы с поставкой стройматериалов. Закончить работы и соответственно засыпать яму планируют к 1 сентября.

Местные жители утверждают, что большой провал не могут ликвидировать уже 2,5 месяца. По их словам, в яме уже утонули собака и кот. Люди опасаются за детей, бегающих неподалеку от недостаточно хорошо, на их взгляд огороженного места.