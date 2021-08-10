Губернатор Воронежской области ушел в отпуск на две недели

Александр Гусев пошел в отпуск с 9 августа. Он планирует отдохнуть до 23-го. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ушел в отпуск. На этот раз на две недели. Об этом глава региона сообщил на своей странице ВКонтакте. И пообещал:

- Работа областного правительства продолжится, а я буду держать руку на пульсе. Прошу продолжать направлять вопросы в комментарии, по моему поручению сотрудники продолжат готовить ответы и оказывать необходимую помощь.

Таким образом, Александр Гусев будет отдыхать с 9 по 23 августа. По всем раскладам, на это время его должен заменять в качестве и.о. вице-губернатор Виталий Шабалатов.

Если только губернатора не призовут из отпуска неотложные дела. К примеру, предыдущий отпуск, взятый 22 марта на три недели, Александру Гусеву полностью отгулять не удалось. Оказалось необходимо с прежним главой Воронежской области, а ныне вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетить Нововоронеж, чтобы побывать на открытии спортивно-оздоровительного комплекса «Атом Арена». Туда приезжал и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.