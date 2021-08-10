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Происшествия10 августа 2021 17:17

В Воронеже 15-летний подросток разбил в автосервисе 27 машин

Он громил их в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Машины были изрядно побиты.

Машины были изрядно побиты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Железнодорожном районе объявился ненавистник автомобилей. А может, их владельцев.

На территории автосервиса ночью кто-то разбил 27 машин, часть из них располагалась на охраняемой стоянке. Очевидцы сообщают, что сложилось такое впечатление: чем дороже машины, тем сильнее их изуродовали. Владельцы авто заявили в полицию. Стражи порядка посмотрели записи камер видеонаблюдения. И быстро вычислили, кто там орудовал. Оказалось, это был 15-летний подросток, житель Воронежа.

- Школьника задержали во вторник, 10 августа, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.