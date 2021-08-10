В Воронеже арестовали отчима, избивавшего двоих детей супруги

Следователи возбудили уголовное дело на 41-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в систематическом избиении двоих детей. По крайней мере, два года отчим лупил несовершеннолетних мальчика и девочку своей супруги.

- 41-летний мужчина проживал в квартире на улице Ростовской совместно с супругой и ее детьми (сейчас мальчику 11, девочке 9 лет). В период с июня 2019 по июль 2021 года глава семейства систематически причинял побои малолетним, нанося им удары в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания. По ходатайству следственных органов мужчину заключили под стражу, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких. - Допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.