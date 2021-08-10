Аграриев из Воронежской области оштрафовали на 338 тысяч рублей за навоз

Росприроднадзор оштрафовал на 338 тысяч рублей сельскохозяйственную артель «Луговое» за нарушение 40 требований природоохранного законодательства. На этой ферме в Богучарском районе занимаются разведением крупного рогатого скота.

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора узнали, что представители артели скрывали информацию о состоянии окружающей среды, об источниках загрязнения.

Также было установлено, что артель работает с отходами животноводства без специального разрешения и нарушает условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами, в том числе добычу подземных вод в отсутствие согласованного в установленном порядке проекта разработки месторождения.

Тот же навоз складировался на площадке без твердого водонепроницаемого покрытия, не выполнялись обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.