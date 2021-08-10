Под Воронежем появится парк за 187 млн

Администрация Боброва ищет подрядчиков на обустройство парка в «Экодеревне» поселка Лушниковка, объявление о тендере появилось на госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта 187 миллионов рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки от претендентов принимают до 17 августа.

Победитель торгов должен до сентября 2024 года благоустроить территорию площадью 24 гектара, сохранив существующий рельеф и зеленые насаждения. В парке предполагается сделать зоны для спорта, активного и тихого отдыха. Необходимо построить лыжероллерную трассу, мост, проложить инженерные сети, пешеходные дорожки, оборудовать систему автополива, установить фонари, туалеты, скамейки и урны, безбарьерную среду для маломобильных групп населения, прокат спортинвентаря с буфетом и летними верандами.

В парке планируют проводить культурно-спортивные и развлекательные мероприятия, выставки цветов и урожая, фестивали, зимой - катание на лыжах и коньках.