Жители села под Воронежем пожаловались на огромную яму, в которой утонули кот и собака

Когда ликвидируют огромную яму, пока непонятно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост, в котором жалуются на огромную яму. Расположена она в селе Михайловка на улице Комсомольской недалеко от дома № 10.

- 2,5 месяца не могут закопать яму, в ней уже утонули кот и собака, рядом бегают дети, прошу вас обратить внимание на это!!! – сообщил автор поста Никита Шестаков.

В комментариях одни призывают самим закопать яму, другие указывают на то, что это, во-первых, дело местных властей. А во-вторых, засыпав этот провал, сделав хорошее дело, можно за него же и пострадать – такие действия, как ни странно, могут расценить как самоуправство.

В администрации Новоусманского района пообещали дать комментарий по поводу этой ямы позднее.