Сотрудница Нововоронежской АЭС вошла в число победителей проекта «ЗОЖ-Амбассадор Росатома»

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

Анастасия вошла в число 190 активных сотрудников ГК «Росатом», которые не только сами занимаются спортом, но пропагандируют здоровый образ жизни на предприятии.

Проект стартовал в декабре 2020 года. На первом этапе «ЗОЖ-Амбассадоры» прошли обучение, а затем собрали команды единомышленников. Команда Анастасии Фёдоровой стала одной из самых многочисленных – 152 человека. В течение шести месяцев Анастасия Валентиновна вдохновляла участников на активный и здоровый образ жизни, придумывала челленджи, испытания, новые спортивные традиции. Теперь её команда регулярно играет в лапту, совершает велопробеги по окрестностям Нововоронежа, сплавляется на байдарках. За каждую активность команде начислялись баллы.

В итоге Анастасия Фёдорова вошла в десятку лучших «ЗОЖ-Амбассадоров», которые в конце августа отправятся покорять самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус.

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