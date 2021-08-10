Воронежец пытался заказать квадроцикл из Японии, но угодил в ловушку мошенников

69-летний житель Коминтерновского района в июне нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о доставке с Дальнего Востока квадроциклов по заниженной стоимости. Мужчина написал продавцу и тот предложил общаться в мессенджере.

«Продавец» прислал поддельный договор на оказание услуг и попросил перечислить 150 тысяч рублей задатка. Якобы денег требовали представители Японии, которые и поставляют технику. Воронежец отправился к банковскому терминалу и перечислил по указанным реквизитам нужную сумму.

Спустя два месяца купленный квадроцикл так и не был доставлен в Воронеж, объявление с сайта было удалено, а телефон в мессенджере оказался заблокирован. Пенсионер, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.