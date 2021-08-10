В курганах под Воронежем нашли захоронение скифского воина

фото правительства Воронежской области

Ученые сделали на днях археологическое открытие в Острогожском районе Воронежской области. В курганах «Девица V» археологи обнаружили захоронение скифского воина. Донская экспедиция Института археологии РАН изучает курганы более 10 лет. И два года назад там нашли редкий скифский головной убор и четырех амазонок.

- В этот раз первые находки обнаружились на глубине около метра: кости животных, металлический нож и наконечники копий - приблизительно IV век до нашей эры. В этом могильнике, наверняка, захоронен скифский воин. Его скелет неплохо сохранился. Тут же нашли частицы погребального савана с золотыми бляшками и часть конской упряжи с бронзовыми кольцами. Возможно, захоронение ограбили: ценности, которые обычно есть в скифских могилах, отсутствуют. Разбросанные кости животных - это остатки погребальной трапезы для сопровождения покойного в последний путь, - рассказал ученый института археологии РАН Александр Шевченко.