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Общество10 августа 2021 15:05

В Воронежской области за 100 миллионов рублей отремонтируют два километра дороги

Работы на трассе Воронеж-Луганск планируют завершить в 2021 году
Олег КУЗНЕЦОВ
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Участки планируют отремонтировать за 100 миллионов рублей до конца 2021 года.

Участки планируют отремонтировать за 100 миллионов рублей до конца 2021 года.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В правительстве России приняли решение выделить Воронежской области межбюджетный трансферт в 100 миллионов рублей. Деньги направят из резервного фонда. Пойдут они на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Деньги направят на ремонт участков дороги «Воронеж-Луганск» (6, 7 км). Уже подписали соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении трансферта бюджету Воронежской области, —заявил губернатор.

Сейчас готовят конкурсную документацию. Ремонт этих участков планируют завершить в 2021 году.