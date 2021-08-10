В Воронежской области за 100 миллионов рублей отремонтируют два километра дороги

Участки планируют отремонтировать за 100 миллионов рублей до конца 2021 года. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В правительстве России приняли решение выделить Воронежской области межбюджетный трансферт в 100 миллионов рублей. Деньги направят из резервного фонда. Пойдут они на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Деньги направят на ремонт участков дороги «Воронеж-Луганск» (6, 7 км). Уже подписали соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении трансферта бюджету Воронежской области, —заявил губернатор.

Сейчас готовят конкурсную документацию. Ремонт этих участков планируют завершить в 2021 году.