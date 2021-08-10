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Звезды10 августа 2021 14:55

Утвердили зоны охраны церкви под Воронежем, которая является объектом культурного наследия

Появились требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон охраны
Ярослав ИВАНОВ
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Правительство Воронежской области утвердило зоны охраны «Церкови Николая» в селе Нелжа Рамонского района, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщило управление по охране ОКН. "Церковь Николая" построена в конце ХVIII в. - первой четверти ХIХ в. Принята на госохрану в 1994 году.

Постановлением утверждены требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон охраны. Они позволят осуществлять регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство. На территории Рамонского района расположено 73 объекта культурного наследия, включенных в реестр. У трех объектов утверждены зоны охраны.