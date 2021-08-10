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Общество10 августа 2021 14:49

Воронежцы пожаловались на то, что сбитое пьяным водителем дерево никто не убирает

Причем уже три дня. Как и поврежденный столб
Юрий КОЗЛОВ
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Упавшее дерево в ближайшее время обещали убрать.

Упавшее дерево в ближайшее время обещали убрать.

Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили призыв о помощи

- На улице Жукова. 3 два дня назад пьяным водителем фуры поврежден столб, и сбито дерево. Обратились в администрацию Коминтерновского района, пожарную службу, МЧС. Никаких действий!

Мы обратились за комментарием в управу Коминтерновского района. Вот что нам там сказали:

- О том, что там лежит дерево, мы узнали из соцсети. Никто из местных жителей не позвонил и не оформил заявку на уборку дерева. Это сделали только во вторник, 10 августа. Дерево в ближайшее время уберут. А столбом займутся электрики.