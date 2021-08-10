В воронежскую больницу №11 привезли 3 новых электрокардиографа

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Воронежская городская больница №11 получила новое оборудование, сообщил департамент здравоохранения. В рамках региональной программы купили три электрокардиографа (приборы для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца) и два комплекса, которые используются для длительного (не менее 24 часов) суточного мониторинга, измерения, регистрации и обработки электрокардиограммы, артериального давления, реоспирограммы и пульсоксиметрии пациентов.

- Новые приборы установлены в поликлиниках №9 и №12. Внедрение в работу современного диагностического оборудования позволяет повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, снизить время ожидания пациентом медицинской услуги, поставить правильный диагноз и провести своевременное и эффективное лечение, - отметили в облздраве.