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Здоровье10 августа 2021 14:40

В воронежскую больницу №11 привезли 3 новых электрокардиографа

А еще два комплекса для мониторинга состояния больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
Ярослав ИВАНОВ
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фото zdrav36.ru

фото zdrav36.ru

Воронежская городская больница №11 получила новое оборудование, сообщил департамент здравоохранения. В рамках региональной программы купили три электрокардиографа (приборы для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца) и два комплекса, которые используются для длительного (не менее 24 часов) суточного мониторинга, измерения, регистрации и обработки электрокардиограммы, артериального давления, реоспирограммы и пульсоксиметрии пациентов.

- Новые приборы установлены в поликлиниках №9 и №12. Внедрение в работу современного диагностического оборудования позволяет повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, снизить время ожидания пациентом медицинской услуги, поставить правильный диагноз и провести своевременное и эффективное лечение, - отметили в облздраве.