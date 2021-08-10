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Происшествия10 августа 2021 14:23

Переехавший из Воронежа в Санкт-Петербург мужчина с ножом ворвался на территорию детского сада

Через несколько часов его задержала полиция
Олег ИВАНОВ
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9 августа в Кудрово Ленинградской области вооруженный ножом мужчина забрался на крышу одного из уличных навесов на территории детского сада и никого не подпускал к себе. Благо, в это время был тихий час - все дети спали в помещении. Мужчина же будто убегал от кого-то...

Минут 15 буйный незнакомец побегал и скрылся. Территорию и помещения садика тем не менее проверили сотрудники частного охранного и полицейские.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на улице Столичной в городе Кудрово. Оказалось, что в детский сад ворвался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Но, как удалось выяснить «КП-Воронеж», мужчина - уроженец Воронежской области, но решил переехать в культурную столицу.

- Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По одной из версий, мужчина мог быть под воздействием наркотиков.

В Кудрово задержали мужчину, бегавшего по территории детсада