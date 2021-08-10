Губернатор Воронежской области о трагедии с погибшим под колесами машины младенцем: «Всегда виновны взрослые»

Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев прокомментировал ЧП на воронежском пляже, где 8 августа под колесами автомобиля погиб 10-месячный ребенок.

-Безумный, чудовищный случай. Детали его и причины установит, конечно, следствие. Но, если судить чисто по-человечески, в гибели детей, при каких бы обстоятельствах она ни происходила, всегда виновны взрослые. Моральное наказание за это бывает намного тяжелее правового. Я очень сочувствую родителям погибшего мальчика. Держитесь. Крепитесь, - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Уже на следующий день очевидцы рассказали, что, возможно, в салоне иномарки находились дети. Именно они случайно привели машину в движение. Однако следователи отказались официально комментировать это сообщение.

Позже жена мужчины, который в тот день мог быть за рулем автомобиля, рассказала в социальных сетях свою версию случившегося.