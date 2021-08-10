В воронежском музее имени Крамского сократили работу постоянной экспозиции из-за жары

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей имени Крамского сократил работу постоянной экспозиции в собственном здании и выставок в Доме губернатора (там показывают «Витязей русского стола» и «Иное видение Нового Завета»). Ограничение ввели в соответствии санэпиднормами в связи с установившейся жаркой погодой (уже несколько дней подряд в Воронеже объявляют штормовое предупреждение из-за аномального зноя). Работа сокращена на два часа.

При этом выставочный зал музея имени Крамского продолжает работать по обычному графику. Напомним, там можно посмотреть выставку «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980 гг.». Проект представил 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».