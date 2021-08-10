Росавиация выдала допуск на перелеты из Воронежа в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Возможно, для воронежцев эти курорты станут доступнее Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пять авиакомпаний получили допуск на полеты из Воронежа в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Соответствующий приказ подписал 6 августа и.о. руководителя Росавиации Алексей Новгородов.

Три раза в неделю воронежцев на эти курорты смогут отправлять «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии». По пять раз в неделю летать как в Хургаду, так и в Шарм-эль-Шейх собирается «Азур эйр». Самый широкий допуск у авиакомпании «Северный ветер» - они смогут обслуживать по семь рейсов в неделю по каждому из направлений. Авиакомпании «Сибирь» также выдали допуск на полеты в Каир три раза в неделю.

Ранее первый в 2021 году рейс из Воронежа в египетский Каир, запланированный на 16 июня, перенесли на новую дату.

В то же время внесли изменения в ранее выданный допуск авиакомпании «Ай флай» для полетов в Ташкент и сократить частоту полетов с 2 до 0 раз в неделю. То есть допуск просто отозвали.

До конца сезона «Зима 2022-2023» допуск к полетам в Узбекистан получили «Азур эйр», «Роял флайт», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» - они планируют летать в Самарканд, Наманган, Фергану и Ургенч. Полеты по разным направлениям возможны от одного до трех раз в неделю.