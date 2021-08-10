Северный ветер принесет в Воронеж похолодание

Дождь немного охладит жару. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю и на первый выходной. В целом он оптимистичный – немного похолодает, но для августа все равно будет очень тепло. Температура днем не опустится ниже +27 градусов, ночью будет не меньше +16. Связано это с приходом циклона, пока еще теплого и не очень дождливого. Видимо, осадки природа приберегла на осень, которая уже не за горами.

В среду, 11 августа, ночью метеорологи ожидают дождь и +21 градуса. Днем облака будут набегать на солнце. И тогда снова возможен дождь, но без грозы. Будет жарко – до +31.

В ночь на четверг, 12 августа, снова дождь и +21. Схожая погода с той, что была сутками ранее, и днем. Вероятен дождь и +31 градус.

В пятницу, 13 августа, ночью вместо восточного ветра подует северный. Возможен небольшой дождь, температура опустится до +17. Днем снова изменится ветер – на северо-западный. Будет пасмурно при +27 градусах.

В ночь на субботу, 14 августа, синоптики прогнозируют +16 градусов. Снова будет пасмурно, но уже без дождя. Днем вновь подует северный ветер. Солнце так и будет скрываться за облаками. Тем не менее температура поднимется до +27.