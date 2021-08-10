В Воронежской области после столкновения грузовичков госпитализировали двух человек

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

9 августа примерно в 4:10 в Грибановском районе 38-летний житель республики Калмыкия на автомобиле Hyundai Starex протаранил ехавшую впереди «Газель», за рулем которой был 46-летний житель Астраханской области.

Малотоннажные грузовики столкнулись на 610 километре автодороги Р-122 Каспий «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань».

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Starex, 23-летняя жительница республики Калмыкия и 33-летний житель Москвы, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.