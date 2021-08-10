Игрок воронежского «Факела» попал в сборную пятого тура ФНЛ

Роман Акбашев принес своим голом три очка "Факелу" и попал в сборную тура ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

Эксперты ФНЛ включили в состав символической сборной пятого тура полузащитника «Факела» Романа Акбашева. Хавбек попал туда закономерно. На его счету единственный гол в домашнем матче «Факела» с тольяттинским «Акроном». Он четко катнул мяч мимо вратаря, выйдя с ним один на один, и принес команде три очка. «Факел» в итоге остался на втором месте. При этом у воронежской команду поровну очков с лидером – московским «Торпедо».

Также в сборную пятого тура попали:

вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик» (Нижнекамск);

защитники Самину Абдуллахи («Велес» (Москва), Давид Шавлохов («Алания» (Владикавказ), Михаил Сиваков («Оренбург»), Иван Темников («Торпедо» (Москва);

полузащитники Александр Зотов («Енисей» (Красноярск), Бутта Магомедов («Алания»), Роман Янушковский («КамАЗ» (Набережные Челны);

нападающие Даниил Лопатин («Велес»), Игорь Лебеденко («Торпедо»).

Главным тренером этой символической сборной стал наставник «Алании» Спартак Гогниев. Зато рулевой «Факела» Олег Василенко, по версии экспертов ФНЛ, стал лучшим в июле.