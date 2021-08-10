В Воронеже во время рейда инспекторы поймали 14 пьяных мотоциклистов

Во время прошедшей на днях массовой проверки водителей в Воронеже остановили 14 пьяных мотоциклистов. Пять из них решились пройти тест, который и подтвердил состояние опьянения, а еще шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителям грозит штраф в размере - 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения - до двух лет.

Еще 3 пьяных мотоциклистов были к тому же уже лишены водительских прав. Их ждет уже более суровое наказание - до двух лет лишения свободы (по части 1 статьи 264.1 УК РФ).

Так, 8 августа примерно в 3:10 у дома №6 по улице Богдана Хмельницкого инспекторы остановили мопед «Raser», за рулем которого был 35-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, он не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Железнодорожный районный суд уже приговорил его к 10 суткам административного ареста (по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ).

Во время рейда мотоциклистов также штрафовали за нарушение правил установки регистрационных знаков, езду без мотошлема, нарушение правил расположения транспортного средства и несоблюдение требований дорожных знаков.