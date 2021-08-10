Следователи раскрыли подробности убийства мужчины, тело которого спрятали в матрас в Воронежской области

Машина, в которой нашли труп Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи раскрыли подробности жуткого убийства в Острогожске Воронежской области: 6 августа на заднем сидении припаркованного на улице Орджоникизде автомобиля «ВАЗ-21124» нашли тело 31-летнего мужчины с разбитой головой. Труп некто связал в матрас... Уже 7 августа в Тульской области задержали 30-летнего гражданина Азербайджана.

Оказалось, что ночью с 5 на 6 августа иностранец поругался с 31-летним коллегой в съемной квартире на улице Коммунаров. Обидные слова азербайджанец никак не мог забыть, поэтому дождался, когда приятель уснет, после чего ударил его ножом в область груди и еще несколько ударов нанес по голове деревянным бруском. 31-летний мужчина скончался.

Тело погибшего и его вещи убийцы отнес в автомобиль коллеги. Затем он перегнал машину в другой квартал, а ключи выбросил. Утром 6 августа иностранец пришел на работу в магазин, открыл принадлежавшим погибшему ключом сейф, забрал деньги и сбежал.

На допросе мужчина во всем признался. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Проведен осмотр места происшествия, по изъятым на месте преступления объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал и.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Помазанов.