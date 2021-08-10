В районах Воронежской области идет обсуждение предложений в народную программу партии парламентского большинства

Напомним, 17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании можно несколькими способами: электронно – проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни, каждый из которых отражает наиболее важные направления или – направить свои предложения через специальную форму сайта. Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или общественных приёмных депутатов-единороссов.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, сайт по сбору предложений в народную программу «поможет сделать ее по-настоящему народной».

Со своей стороны секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что среди актуальных предложений которые уже поступили в народную программу от жителей региона – это развитие сельских территорий, усовершенствование программ по привлечению молодых, квалифицированных кадров на село, развитие инфраструктуры, модернизация школ, поддержка промышленных предприятий.

«Наша главная задача – это, конечно, благополучие человека, развитие России, всех ее регионов и населенных пунктов, достойный уровень жизни, социальная защищенность, забота о людях, достойная работа и достойная зарплата, безопасность наших детей, качественные образование и здравоохранение, право уверенно смотреть в будущее»,- подчеркнул лидер воронежских единороссов.

Встречи с населением по внесению наказов и предложений в народную программу проходят в рамках работы регионального штаба общественной поддержки «Единой России» в муниципальных районах области.

На прошлой неделе состоялись встречи во многих районах, среди них - Грибановский, Россошанский, Бутурлиновский, Бобровский, города Борисоглебск и Нововоронеж и многие другие.

Так, например, в Нововоронеже местные партийцы провели встречу с жителями, рассказали о своей депутатской работе на округе, обсудили перспективы дальнейшего развития города. Кроме того, собравшиеся подняли проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни.

«Сейчас «Единая Россия» по всей стране проводит обсуждение и формирует предложения в народную программу партии. Это делается для того, чтобы понимать, что является «слабым звеном», чего хотят граждане и выработать механизмы, позволяющие сделать все для значительного улучшения качества жизни граждан», – отметила депутат Нововоронежской гордумы, единоросс Людмила Савченко.

Самыми острыми, по мнению нововоронежцев, остаются проблемы в здравоохранении. Это и кадровый дефицит, и закрытие детского стационара, есть вопросы и к работе скорой помощи. Также было предложено рассмотреть вопрос о возврате летнего времени.

Депутаты районных Советов народных депутатов и местные партийцы сейчас организуют круглые столы и обсуждения с общественностью по актуальным вопросам развития сельских территорий.

Этот тренд прослеживается и среди основных пожеланий россиян, которые они высказывают на сайте np.er.ru в разделе «Пространственное (региональное) развитие». Наиболее популярными являются темы ремонтов дорог внутри населенных пунктов (улицы и переулки), Строительство и развитие сети железнодорожных и автомобильных дорог, а также строительство и ремонт межмуниципальных дорог внутри регионов.

«Очень помогают воронежцы: мы вместе формируем инициативы, которые обязательно войдут в народную программу «Единой России». Кстати, любой может зайти на сайт np.er.ru и оставить там свои пожелания по любому из направлений. Мне, например, очень нравится такой подход», - отметил заместитель руководителя Исполкома Общественного Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Предлагаем и Вам не оставаться в стороне и высказать своё мнение на сайте народной программы (np.er.ru).