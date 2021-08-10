В Воронежской области пьяный водитель на Audi A4 вылетел в кювет и перевернулся

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

9 августа примерно в 5:00 в Калачевском районе с дороги вылетел автомобиль Audi A4. За рулем автомобиля был 34-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина мог превысить скорость и поэтому не справился с управлением.

На 6 километре автодороги «Калач - Новая Криуша – Скрипниково» иномарка съехала в левый придорожный кювет и перевернулась.

- Водитель освидетельствован в медучреждении, установлено алкогольное опьянение - 0.800 мг/л, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Audi A4 и его пассажиры - 27-летняя местная жительница и 33-летний мужчина - с разными повреждениями были госпитализированы. Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 93, на федеральных трассах - 7, в районах области – 24. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек.