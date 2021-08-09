Шесть автобусов изменят маршруты в Воронеже

В ближайшие дни изменятся маршруты шести городских автобусов. Речь идет о №59а, №61, №87, №120, №49м и №104. Путь следования первых трех будет другим уже завтра, 10 августа. Остальные скорректируют 12 и 16 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Итак, с 10 августа маршрутка №59а, следуя от улицы Екатерины Зеленко до больницы №8 теперь будет заезжать в микрорайон Придонской и следовать по улицам: 232-ой Стрелковой Дивизии и Защитников Родины.

А вот что касается маршрута №61, то его сократят. Автобусы будут ехать от микрорайона Подклетное не до Студенческого городка ВПИ, а по улице Кольцовской до остановки «улица Морозова» в СХИ.

Маршрут №87, следовавший от улицы Комарова до Масловки, наоборот продлевается и поменяет свое название: «улица Перхоровича – микрорайон Буденный» (остановка «Тополя-1»).

В четверг, 12 августа, изменения затронут маршруты №49м и №104. Теперь маршрутка №49м будет ехать от остановки «Улица Перхоровича» и по улицам Южно-Моравской, Космонавта Комарова, О. Дундича, Писателя Маршака, Домостроителей, Ворошилова, 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина, улице Платонова, Университетской площади, улицам Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Историка Костомарова, Независимости, 65 лет Победы, площади Советов, улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко, Дмитрия Горина, Академика Королева до остановочного пункта «Перинатальный центр».

А маршрутка №104 будет курсировать от улицы Чапаева по Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до конечной остановки «Станция Придача».

Через неделю, 16 августа, изменится и маршрут №120, идущий от Юго-Западного рынка к микрорайону «Электроника». Для удобства маршрутка будет заезжать к торговому центру «Максимир».