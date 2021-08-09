Воронежцы получили сильные ожоги из-за любителей шашлыков на пляже

Летом кто-то предпочитает на пляже загорать и купаться в водоеме, а кому нужен полный набор с шашлыками и песнями. Однако об окружающих в момент веселья мало кто думает. Как к примеру, отдыхающие в эти выходные на базу отдыха «Ерши» под Воронежем горожане. Бабушка и дедушка, проводившие время с внуками, пострадали из-за жаривших шашлыки на мангале людей. Пенсионеры получили сильные ожоги в результате ЧП с одним из мангалов. Об этом рассказал 9 августа сын пострадавших с в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

По словам мужчины, его родители загорали, а рядом другие отдыхающие начали жарить шашлыки. Они налили слишком много горючей жидкости — в итоге угли перегрелись и взорвались, а их осколки попали на отдыхающих.

Пострадавшие с ожогами обратились в травмпункт, где после оказания первой помощи их направили в областную больницу. Однако о госпитализации пенсионеры отказались, сославшись на стресс.

Мужчина обвинил руководство базы отдыха в том, что оно не оказало пострадавшим помощи в данной ситуации. Те в свою очередь убеждают, что предлагали компенсацию на лечение и испорченное платье девочки, однако пенсионеры отказались.