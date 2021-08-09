Воронежские полицейские помогли водителю сломавшегося автомобиля

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские в очередной раз оказали помощь попавшему в неприятность водителю. Заглохшую на дороге «Ладу Ларгус» они заметили при патрулировании в 16.30 на 40 км автодороги «Богучар-Кантемировка». Владелец безуспешно пытался завести мотор.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, автомобиль стоял на обочине без движения, когда к нему подъехали старший инспектор ДПС Алексей Морус и инспектор ДПС Денис Жигалкин. Водитель, 61-летний житель Ставропольского края, пожаловался, что в машине сломался бензонасос и пояснил, что с супругой стоят уже около трех часов, у них закончилась питьевая вода, и попросил о помощи. Водитель также пояснил, что они направляются из Минеральных Вод в сторону Белгорода.

Полицейские помогли отбуксировать автомобиль на АЗС, где осуществляют заправку транспортных средств метаном. Там машину заправили газом, запустили двигатель, после чего водитель поблагодарил сотрудников ДПС за оказанную им помощь.