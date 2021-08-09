Режим ЧС ввели на воронежском хуторе, где месяц нет воды

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

110 жителей хутора Свистовка Каменского района с 3 июля сидят без воды. На водонапорной башне сломался фильтр и до сих пор его не заменили. Из-за этого в населенном пункте ввели режим ЧС.

Теперь местные жители утром и вечером вынуждены идти и набирать воду. Ее в назначенное время подвозят ежедневно. Пока неизвестно, когда закончатся ремонтные работы. Специалисты пробурили скважину только в 60 м. Проблему будут решать еще в течение 20 дней.

Напомним, в середине июня власти Воронежа вводили режим ЧС из-за потопа на Левом берегу. Пойти на такие меры пришлось в связи с нарушением жизнеобеспечения населения после аварии на водоводе в районе переулка Севастопольского.