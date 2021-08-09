Житель Воронежской области оказался в колонии за пьяную езду

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Бобровский районный суд приговорил 21-летнего местного парня, который стал фигурантом уголовного дела за пьяную езду на автомобиле. Ранее его уже задерживали не трезвым за рулем, и он отделался административным наказанием.

В очередной раз горе-водителя остановили правоохранители 29 апреля. Он ехал на автомобиле ВАЗ-21213 в поселке Лушниковка. Парень согласился пройти медосвидетельствование. Оно и показало, что мужчина изрядно набрался - в выдыхаемом им воздухе алкотестер показал 0,528 мг/л абсолютного этилового спирта.

Стражи порядка решили проверить молодого человека по базам учета. Оказалось, что он ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Кроме того, 1 октября 2020 года его уже задерживали сотрудники ДПС в селе Слобода за рулем автомобиля ВАЗ-21102. Тогда алкотестер показал содержание алкоголя в количестве 0,365 мг/л выдыхаемого воздуха. За данное преступление в ноябре 2020 года суд назначил мужчине 1 год условного наказания и запретил управлять транспортными средствами на 2 года.

В ходе расследования парень вину признал. Однако суд приговорил его к реальному сроку – 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.