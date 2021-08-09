СКР возбудил уголовное дело по факту оказавшейся в реанимации в Воронеже полуторагодовалой девочки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Следственное управление по Воронежской области возбудило уголовное по факту нарушения прав полуторагодовалой девочки, состояние которой после госпитализации в больницу стало ухудшаться, и она в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Это следует из информационного сообщения на сайте федерального ведомства.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина ход и результат расследования уголовного дела взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Напомним, ребенок по-прежнему находится, у которого диагностировали сильную ангину, до сих пор находится в боксе отделения реанимации и интенсивной терапии в областной детской больнице № 2.

Ранее местный житель Александр Глазунов рассказал в социальных сетях, что девочка после госпитализации с ангиной осталась ночью без должного внимания врача, что, по его мнению, могло привести к ухудшению ситуации.

9 августа «КП-Воронеж» рассказали в обздраве, что медики отмечают положительную динамику в состоянии ребенка. Дышит малышка самостоятельно.

Историей заинтересовались также в прокуратуре Воронежской области.