Tele2 растет в бизнес-сегменте в Воронежской области

В Воронежской области прирост активной абонентской базы составил 10%, выручка увеличилась на 12%, а интернет-трафик B2B-клиентов за отчетный период вырос на 37%.

Tele2 продолжает активно развивать B2B-направление и расширять абонентскую базу в корпоративном кластере. За первое полугодие 2021 года количество бизнес-клиентов оператора в Воронежской области увеличилось на 10%. Рост выручки составил 12%.

Положительное влияние на развитие бизнес-сегмента также оказывает стабильный рост в M2M-направлении. За отчетный период число абонентов, использующих SIM-карты в цифровых решениях для обмена данными между устройствами без участия человека, увеличилось на 10%.

Кроме того, существенный рост продемонстрировал объем интернет-трафика, потребляемого воронежскими B2B-клиентами. За первое полугодие 2021 года он увеличился на 37%. В целом в регионе продолжает расти популярность традиционных и инновационных услуг для бизнеса. Например, клиенты активно пользовались такой опцией, как «Корпоративная АТС», которая позволяет быстро организовать телефонию в офисе без затрат на оборудование и IT-специалистов.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Активное потребление трафика и востребованность современных цифровых решений, повышающих эффективность рабочих процессов, – основные тенденции, которые отмечаются в корпоративном сегменте. Мы стремимся оперативно реагировать на потребности бизнеса и предлагать инновационные услуги, актуальные в текущей ситуации. Сейчас большой популярностью у наших клиентов пользуются решения на основе аналитики big data, которые позволяют решать многие бизнес-задачи быстрее и продуктивнее. Поэтому дальнейшее развитие этого направления – одна из наших приоритетных задач».