В «РВК-Воронеж» рассказали об особенностях начислений за воду в период полива

В компании рассказали, каким образом происходит расчёт платы за водоснабжение и водоотведение в поливочный сезон для частных домовладений.

По действующему законодательству с апреля по сентябрь по лицевым счетам жителей частного сектора, где не установлены приборы учета, применяется норматив потребления воды на сельхозкультуры и сады. Норматив на 100 квадратных метров площади газонов и цветников составляет 15,3 кубометра, для сельхозкультур - 5,3 кубометра.

«Расходуется ли абонентом определенный нормативом объем воды, без прибора учета узнать сложно. Поэтому мы рекомендуем устанавливать на летний водопровод отдельный счетчик, так будет учитываться только поливочная вода, без услуги водоотведения. Если же стоит общий прибор, а летний водопровод запитан до, или после прибора учета, то он считает всю воду, которая поступила в дом и на участок, и всю ее рассчитывает и как услугу по водоснабжению, и как услугу по водоотведению. Безусловно, выгоднее платить только за ту воду, которую вы израсходовали на полив, а это можно рассчитать по прибору учета. Без него стоимость услуг начисляется по нормативу», - пояснила заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

По всем вопросам, касающимся установки и опломбировки приборов учета, а также по начислениям и доставке квитанций, воронежцы могут обратиться в контакт-центр «РВК-Воронеж» по телефонам 206-77-07 или 206-77-06.

Существуют и дистанционные способы. Заявку на установку и опломбировку счётчика можно оставить на официальном сайте предприятия в разделе «Частные лица»/ «Приборы учёта». Для этих целей можно также использовать мобильное приложение «РВК.Услуги». Кстати, в мобильном помощнике сохраняется история платежей, фиксируются выполненные операции, а также отображается задолженность, которую можно погасить также с телефона. Чтобы установить его, необходимо ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» в Google Play или App Store. Кроме того, ссылки и иконки для скачивания приложения есть также на сайте водоканала.