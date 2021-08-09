В реке Богучарка Воронежской области зафиксировали превышение опасных веществ

Фото: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

В природной воде реки Богучарка определили лишь незначительное превышение предельно допустимых концентраций сульфат-иона, хлорид-иона и растворенного кислорода. 30 июля пробы в трех точках реки взяли специалисты воронежского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений после того, как та стала цвести и источать затхлый запах.

- Зафиксировано незначительное превышение предельно допустимых концентраций. Это говорит о том, что состояние природного водоема обусловлено естественными условиями из-за высоких температур воздуха, такие показатели не могут спровоцировать замор рыбы, вредного антропогенного воздействия на реку не оказывалось, - пояснил замначальника отдела госэконадзора департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Михаил Шишкин.

Результаты исследований будут переданы в Верхнедонской отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского ТУ Федерального агентства по рыболовству для принятия мер в пределах компетенции.

Ранее экологи озвучили причину обмеления и зарастания водорослями рек в Воронежской области.