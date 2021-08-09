В Воронеже Никитинский театр получил грант в 5 млн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский Никитинский театр получил областной грант в размере 5 млн рублей на развитие в регионе театрального искусства по итогам конкурсного отбора. На эти средства необходимо будет расширить репертуар спектаклями по произведениям русской классики. Соответствующий приказ подписало руководство областного департамента культуры.

Никитинский театр победил благодаря проекту «Русская классическая культура и ее соединение с развитием репертуарной политики театра».

– Идея направлена на привлечение к театральному искусству зрительской аудитории посредством расширения текущего репертуара спектаклями по произведениям русской классики, – прокомментировали в региональном департаменте.

Субсидию театр получит после заключения договора.

Напомним, в начале лета театр из-за недостатка финансов оказался на грани закрытия. Его создатели Борис и Ирина Алексеевы пожаловались на бедственное положение.

Помощь пришла от бывшего губернатора Воронежскои области, а ныне зампреда Госдумы РФ Алексея Гордеева, известного театрала.