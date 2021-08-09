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Общество9 августа 2021 16:03

Потерявшегося 6-летнего мальчика в воронежском райцентре нашли сотрудники росгвардии

Ребенок убежал от бродячих собак и не смог найти дорогу домой
Евгения ФРОЛОВА
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Фото Росгвардии

Фото Росгвардии

В Воронежской области сотрудники вневедомственной охраны помогли найти потерявшегося ребенка. 6-летний мальчик пропал в п.г.т. Анна. Сообщение о ЧП поступило находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам.

Как оказалось, отец оставил ребенка на улице, а сам ненадолго отлучился в дом. В этот момент появились две большие собаки, которые напугали мальчика. Он бросился бежать, попытался спрятаться и уже не смог найти дорогу назад.

– Росгвардейцы незамедлительно установили приметы и приступили к поиску. Всего три минуты понадобилось правоохранителям, чтобы найти ребенка. Мальчик был передан отцу, – сообщили в ведомстве 9 августа.