Потерявшегося 6-летнего мальчика в воронежском райцентре нашли сотрудники росгвардии

Фото Росгвардии

В Воронежской области сотрудники вневедомственной охраны помогли найти потерявшегося ребенка. 6-летний мальчик пропал в п.г.т. Анна. Сообщение о ЧП поступило находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам.

Как оказалось, отец оставил ребенка на улице, а сам ненадолго отлучился в дом. В этот момент появились две большие собаки, которые напугали мальчика. Он бросился бежать, попытался спрятаться и уже не смог найти дорогу назад.

– Росгвардейцы незамедлительно установили приметы и приступили к поиску. Всего три минуты понадобилось правоохранителям, чтобы найти ребенка. Мальчик был передан отцу, – сообщили в ведомстве 9 августа.