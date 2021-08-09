За рулем иномарки, задавившей младенца на воронежском пляже, могла оказаться девочка

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах чудовищной трагедии, которая произошла вечером 8 августа на пляже в селе Чертовицы. Напомним, стоящая на пляже иномарка «Форд Фокус» по неизвестной пока причине покатилась и наехала на компанию отдыхавших людей. В результате ЧП погиб 10-месячный ребенок, оказавшийся на пути машины.

Тем временем очевидцы в соцсетях высказали версию, что в салоне могла быть двухлетняя девочка, которая сняла машину с ручного тормоза, из-за чего та покатилась. Однако в Следственном управлении СК по Воронежской области эту версию не комментируют.

- Следователи выясняют, кто именно находился за рулем. На пляже было много людей, - пояснили в ведомстве.

Напомним, по факту ЧП возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль.