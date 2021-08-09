Сотрудники воронежского центра детского отдыха получали зарплату ниже МРОТ

Нарушения трудового законодательства сотрудники Гострудинспекции региона выявили в ходе проведения плановой проверки в центре детского отдыха «Перемена». Об этом сообщили в ведомстве 9 августа.

Было установлено, что сотрудники отрабатывали норму рабочего времени и выполнили норму труда, однако заработная плата их с января по май 2021 года начислялась и выплачивалась неправильно. Общая сумма была ниже МРОТ, установленной в регионе.

Также в трудовых договорах с работниками не были отражены обязательные условия. Например, в документе не было сказано, когда у специалистов было время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания, а также не были обговорены условия труда на рабочем месте.

Кроме того, водители допускались до работы без прохождения медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

По предписанию гострудинспекции сотрудникам доначислена заработная плата и устранены иные нарушения, выявленные в ходе проверки. Виновные привлечены к административной ответственности.