Оказавшаяся в реанимации в Воронеже полуторагодовалая девочка сейчас дышит самостоятельно

9 августа «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения о нынешнем состоянии полуторагодовалой девочки, которая после госпитализации в областную детскую больницу № 2 оказалась в реанимации. Медики отмечают положительную динамику. Дышит малышка самостоятельно.

Ранее местный житель Александр Глазунов рассказал в социальных сетях, что девочка после госпитализации с ангиной осталась ночью без должного внимания врача, что, по его мнению, могло привести к ухудшению ситуации.

В облздраве отмечали, что по данным анамнеза заболевания и со слов матери ребенка, на момент обращения девочка была больна в течение четырех дней. Это подтверждает медицинская документация, которую родитель предоставило медперсоналу.

- При обращении в инфекционный стационар были жалобы на повышение температуры, рвоту и слабость. Эти симптомы не являются показанием для проведения рентгенографии органов грудной клетки в экстренном порядке, - пояснили медики.

Дежурный врач является врачом-инфекционистом БУЗ ВО «ОДКБ №2» и продолжает работать в медучреждении, на данный момент отношения к лечению ребенка не имеет, так как девочка находится вместе с матерью в боксе отделения реанимации и интенсивной терапии.

Историей заинтересовались также в прокуратуре Воронежской области.